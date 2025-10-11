Una noche de natación, música y familia en el natatorio Perón

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad continúa impulsando actividades recreativas y competitivas con el objetivo de fomentar la actividad física y la vida saludable en la comunidad. En esta oportunidad, nadadores de distintas edades participaron de la segunda edición de la Posta Americana, desarrollada anoche en el natatorio municipal Juan Domingo Perón.

El encuentro reunió a 32 equipos integrados por cinco participantes cada uno, sumando un total de 160 competidores y un público que elevó la convocatoria a unas 400 personas. La propuesta combinó deporte y entretenimiento, con DJ en vivo, food trucks y degustaciones de vino, generando un clima festivo en torno a la pileta.

“Buscamos que en los eventos que organizamos se haga presente la familia. Estamos muy contentos por la convocatoria y vamos a seguir por este camino”, expresó Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Los participantes destacaron la organización y el ambiente del evento. “Fue una experiencia increíble; se notó el esfuerzo del equipo organizador”, comentó José, uno de los nadadores.

En la categoría Juveniles, el primer lugar fue para Picale, con una marca de 1905 metros; segundo se ubicó Pura Pacha, Poco Fondo, con 1765 metros, y tercero Sacachispas, con 1550 metros.

En la categoría A, Alfa Buena Maravilla se quedó con el primer puesto con 1500 metros, seguido por Delfines del Quality, que alcanzó 1275 metros.

En la categoría B, Swim Pro A se impuso con 1805 metros, seguido por DV3 con 1560 y Swim Pro B con 1540 metros.

En la categoría C, el equipo DV2 logró el primer lugar con 1525 metros, La Agencia se ubicó segundo con 1325 y Los Ultra terceros con 1250 metros.

Finalmente, en la categoría D, los Titanes del Quality ganaron con una marca de 1165 metros.