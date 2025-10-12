Salta coronó a los nuevos campeones sudamericanos del tenis juvenil

El COSAT Grado 1 Salta 2025 concluyó en las canchas del Sporting Club Salta, tras una intensa semana de competencia que convocó a los mejores jugadores juveniles de Sudamérica. La ceremonia de premiación contó con la presencia del Secretario de Deportes de la Provincia, Ignacio García Bes, junto a autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y al presidente de la Asociación Salteña de Tenis, Álvaro Chalabe. En la categoría Sub 14 se consagraron Manuela Medina Castro (Colombia) y Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), mientras que en Sub 16 los títulos quedaron en manos de Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).

El Secretario de Deportes, Ignacio García Bes, valoró la importancia de estos torneos para el desarrollo deportivo provincial, afirmando que “para nosotros es fundamental que Salta esté en el mapa de las competencias internacionales. Este tipo de eventos permite que nuestros atletas tengan experiencia y crecimiento.”

Por su parte, Álvaro Chalabe, presidente de la Asociación Salteña de Tenis, destacó el trabajo conjunto entre instituciones, señaló que “no sólo logramos organizar el COSAT Grado 1 y el ITF J200, sino también el Quinto Torneo Nacional de Menores. Esto posiciona a Salta como el eje nacional del tenis de menores y un referente en el Sporting Club.”

Campeones y Finalistas – COSAT Grado 1 Salta 2025

Sub 14 Damas

Campeona: Manuela Medina Castro (Colombia)

Finalista: Camila Guadalupe Aguirre Ramos (Argentina)

Resultado: 6-3, 6-3

Sub 14 Varones

Campeón: Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina)

Finalista: Juan Ignacio Assi (Argentina)

Resultado: 6-1, 6-1

Sub 16 Damas

Campeona: Caira Vega Gudiño (Argentina)

Finalista: María Fernanda Poma Coronado (Perú)

Resultado: 6-1, 6-0

Sub 16 Varones

Campeón: Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil)

Finalista: Augusto Scheidt (Brasil)

Resultado: 6-4, 6-4

El cierre del COSAT Grado 1 Salta 2025 coronó una semana inolvidable para el tenis juvenil sudamericano, consolidando a Salta como una de las sedes más destacadas del calendario internacional y reafirmando el crecimiento sostenido del tenis de menores en Argentina.