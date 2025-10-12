Sarmiento de Junín dio el golpe en el Monumental y los hinchas de River explotaron contra el equipo

River Plate perdió 1 a 0 ante Sarmiento de Junín esta noche, por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, lo que generó el malestar de su gente que mostró el descontento contra el equipo con cánticos y una silbatina en el final.

El equipo juninse se impuso con gol del chileno Iván Morales, a los 30 minutos.

NO PUDO ARMANI Y GOL DE SARMIENTO 🟢 El arquero de River dejó la pelota viva para que Iván Morales le defina DE CAÑO y ponga el 1 a 0



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5cLnfPcr5p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025

El encuentro se disputó en el estadio Mas Monumental y fue dirigido Sebastián Zunino.

Esta derrota significó la cuarta en fila en el torneo local para el equipo que conduce Marcelo Gallardo y la sexta en los últimos 7 juegos, dónde sólo venció a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con esta mala racha, el Millonario se ubica quinto en la Zona B, a cinco puntos del líder Deportivo Riestra.

Mientras que Sarmiento consiguió un triunfo clave, que lo deja en zona de clasificación con 15 unidades.

En lo sucesivo, River visitará a Talleres en Córdoba, el sábado desde las 22.15.

El equipo juninense, en tanto, recibirá a Vélez, el domingo a las 15.

Era el empate agónico

Sobre el final del partido, Miguel Borja marcó lo que hubiera sido el gol del empate, pero su gol -tras revisión en el VAR- fue anulado por posición adelantada.

RIVER LLEGÓ AL EMPATE CON BORJA PERO...❌ Cristian Jaime hizo una gran jugada pero el gol fue anulado por posición adelantada del colombiano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CsqwKxglbN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

La bronca de la gente A pocos minutos del final y antes de se consume la derrota, el público de River explotó con el clásico canto en contra de los jugadores. Además, hubo unas silbatina generalizada cuando el plantel se retiró de la cancha.

Los hinchas de River explotaron contra los jugadores sobre el final del partido ante Sarmiento



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gzCaDw20Tt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

La síntesis

-River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

-Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

-Gol 30m. Iván Morales Bravo (S).

-Cambios en el ST: 1m. Miguel Borja por Facundo Colidio (R); 9m. Agustín Echecopar por Lucas Pratto (S); 16m. Sebastián Driussi por Thiago Acosta (R); 21m. Elián Giménez por Carlos Villalba (S); 22m. Joaquín Ardaiz por Iván Morales Bravo (S); 32m. Maximiliano Meza por Milton Casco (R); 43m. Leandro Suhr por Julián Contrera (S); Gabriel Díaz Núñez por Yair Arismendi (S).

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Sebastián Zunino

-VAR: Tomás Bottari