Arranca una semana de sol pleno y calor en Salta: Hoy la máxima llegará a 28°C

La ciudad de Salta amaneció con un cielo despejado, 9.3°C de temperatura, una sensación térmica de 8.8°C y humedad del 61%, según datos del Servicio Meteorológico. El viento sopla del sudoeste a 6 km/h, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 15 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada soleada, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 28°C de máxima. El viento rotará hacia el noreste durante la tarde, con velocidades de hasta 22 km/h, manteniendo el ambiente seco y cálido.

Durante la semana, el buen tiempo se mantendrá estable, con días mayormente despejados y un ascenso progresivo de las temperaturas hasta el jueves, cuando el termómetro podría alcanzar los 32°C.

A partir del viernes, se prevé un leve descenso, con máximas en torno a los 25°C y mínimas de 15°C, manteniéndose las condiciones agradables para el fin de semana.