Niños de Catamarca contrataron un “hotel” en Salta y era un motel con películas inapropiadas

Más de 70 personas, en su mayoría niños de 3 a 11 años, integrantes de la academia de baile EFFATA de Fiambalá, Catamarca, vivieron una amarga experiencia al llegar a Salta para participar en una competencia artística en el Teatro Fundación de Salta.

El alojamiento contratado por internet bajo el nombre “Cabañas Las Tunas” resultó ser un albergue transitorio, sin servicios básicos y en una zona descampada. ”Pagamos 15 mil pesos por persona por dos noches y nos dijeron que el dueño estaba pescando y nadie se hacía cargo”, comentó Valeria, madre de uno de los niños, a InfoSalta.

Los padres denunciaron que habían pagado un hospedaje familiar, pero encontraron colchones en el piso y se toparon con la negativa del propietario a devolver el dinero. “Nos ofrecían colchones en el piso y al entrar a una de las habitaciones, encienden el televisor y había películas porno”, relató.

Actualmente, los niños, familiares y docentes se encuentran en otro hotel y se concentran en la competencia de baile que se desarrollará este sábado.