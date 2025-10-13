Boca sufre una baja importante para lo que resta del año

Alan Velasco, sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año.

Este lunes, las redes sociales del club confirmaron que el ex jugador de Independiente sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de este 2025, con Boca apuntando a ganar el Torneo Clausura.

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios y, así, el entrenador interino Claudio Úbeda pierde a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura, la mayoría como titular y con un solo gol en su haber que se dio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En pararelo a la lesión de Velasco, el plantel boquense se entrenó este lunes en el predio que el club posee en Ezeiza bajo los órdenes de Úbeda, tras lo que fue el fallecimiento del entrenador principal Miguel Ángel Russo el miércoles.