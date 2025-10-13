Investigan a un padre por presunta agresión a una adolescente que peleó con su hija

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, investiga un hecho ocurrido el pasado 3 de octubre, cuando una adolescente de 14 años fue agredida por otra de 15 a la salida de la escuela, en inmediaciones del barrio Fournier, y en el que habría intervenido el padre de una de las menores.

Según la denuncia presentada por la madre de la víctima, las adolescentes se encontraron en la vía pública y tras un intercambio verbal se produjo un forcejeo, que fue grabado por testigos y viralizado en redes sociales.

La denunciante señaló que, durante el incidente, el padre de la agresora habría tomado del cabello a la menor y profirió expresiones intimidantes antes de retirarse junto a su hija en motocicleta.

El fiscal dispuso la identificación del hombre y de la menor involucrada, además de medidas de protección que incluyen la prohibición de contacto entre las partes y de ejercer cualquier tipo de violencia.

También ordenó una consigna policial ambulatoria en el establecimiento educativo al que asisten ambas adolescentes durante cinco días hábiles.

Asimismo, el fiscal solicitó a la dirección de la escuela que informe si se adoptaron medidas internas tras el hecho y que comunique las disposiciones judiciales dictadas. La investigación busca determinar la responsabilidad del adulto en la agresión y los antecedentes de conflicto entre las menores.