La Merced: Robó una bicicleta en plena calle y quedó grabado por las cámaras

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por las cámaras de seguridad en la localidad de La Merced. En las imágenes se puede ver a un hombre de mediana edad que caminaba por la vereda hasta que notó una bicicleta estacionada y sin su dueña.

Aprovechando la oportunidad, el sujeto tomó la bicicleta y se dio a la fuga. La propietaria se encontraba comprando en un local de esa misma cuadra y, al salir, descubrió que su medio de transporte ya no estaba.

Al percatarse de la situación, comenzó a preguntar a los vecinos si habían visto algo, pero no obtuvo respuestas. Minutos después, revisaron las cámaras y lograron identificar el momento exacto en que el ladrón se llevaba la bicicleta.