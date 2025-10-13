Exoneraron a un policía después de ser condenado

El Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la destitución por exoneración del cabo de la Policía de la Provincia, J.L.G.

La medida fue adoptada tras la condena judicial dictada por la Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, en la que el uniformado fue hallado culpable.

El expediente administrativo se originó a partir de un informe elevado por la Subcomisaría de Villa El Sol, que dio cuenta de una situación irregular en la que se encontraba involucrado el efectivo policial. Posteriormente, se realizó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 3 de Salta Capital.



A raíz de los hechos, la Jefatura de Policía dispuso en 2019 el pase a situación pasiva del cabo J.L.G, conforme lo previsto en la Ley N° 6193 del Personal Policial, mientras la Secretaría de Seguridad instruyó el correspondiente sumario administrativo.

Tras la sentencia judicial y el análisis de la Dirección General de Asuntos Internos, se recomendó la exoneración del agente por haber incurrido en conductas que transgredieron los artículos 104, 105, 107 y 108 incisos d) y v) del Reglamento General de la Policía de la Provincia.

El Ministerio de Seguridad y Justicia coincidió con el dictamen y se resolvió disponer la destitución definitiva del efectivo, “por haber transgredido las normas propias de la función pública y vulnerado los deberes del personal policial”.