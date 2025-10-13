¿Cómo saber cuánto pagaría de patente?Economía13/10/2025
A la hora de comprar un vehículo se debe considerar varias cosas, entre las que destaca el valor a pagar de patente. Esto puede ser complicado de calcular o saber a ciencia cierta.
Gracias a una herramienta creada por ElCeroKM se puede acceder a una calculadora que permite conocer un valor aproximado del monto a pagar. Se debe considerar que se trata de una primera versión por lo que puede haber algunos errores.
Para acceder a la calculadora se pude hacer click en este enlace.
