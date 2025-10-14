Urtubey, contra Milei: “Si logra mayoría en el Congreso, se llevará puesta la Constitución y la democracia”

A dos semanas de las elecciones legislativas, el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de representar “la negación de la institucionalidad” y de poner en riesgo “la república y la división de poderes” en la Argentina.

Para el dirigente peronista, “si Milei logra mayoría en el Congreso, se llevará puesta la Constitución, la democracia y la división de poderes”.

Además cuestionó la “sumisión inédita” del Gobierno argentino frente a Estados Unidos y el papel del Tesoro norteamericano en la política monetaria local. “Es un escándalo que no tiene precedentes. Naturalizamos que el Tesoro americano maneje la política económica argentina, y eso no es normal”, expresó.

“Milei plantea que la justicia social es un pecado capital y viene a imponer una cultura ajena a la nuestra, donde el éxito individual es el único valor. Eso va a las patadas con la historia y la identidad argentina”, señaló.

Urtubey también acusó al Presidente de haber dinamitado la convivencia democrática y de actuar con “un nivel de intolerancia que destruye el diálogo político”.

En ese sentido, rechazó la posibilidad de acuerdos con La Libertad Avanza: “Para llegar a un acuerdo necesitás a alguien dispuesto a dialogar. Milei plantea ‘antes muerto que un acuerdo’. Así no se puede gobernar un país”, dijo.

El exgobernador salteño también apuntó contra los escándalos internos que rodean al oficialismo, al señalar que el caso José Luis Espert “demuestra el fin del relato de la nueva política”. “Terminamos con un candidato bancado por el narcotráfico. Este gobierno se arrodilla ante el poder económico y el crimen organizado”, denunció.

Finalmente, planteó que la Argentina atraviesa una “emergencia institucional” y llamó a la oposición a actuar en consecuencia. “Milei ya cruzó todos los límites, y si no se lo frena, puede poner en peligro la vida democrática del país”, concluyó.