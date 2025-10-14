Abuelo perdió su vivienda en un voraz incendio en calle Siria al 1200

Alrededor de las 21.30 del lunes, se desató un voraz incendio en el macro centro. El reporte llegó desde calle Siria al 1200, vecinos alertaban que una casilla de madera, ubicada en un terreno de lo que sería B° 20 de Febrero, ardía en llamas.

Mientras esperaban el arribo de bomberos, vecinos, con baldes intentaban sofocar las llamas que eran de gran altura. A llegar personal de bomberos lograron contener el fuego y extinguirlo, pero la casilla de madera quedó reducida a cenizas, quedando solo a la vista cimientos.

Desde el lugar, distintos medios periodísticos conocieron en voz de los vecinos, que en la prefabricada vivía un hombre de 80 años, quien residía solo y que salió del lugar minutos antes de que iniciara el foco ígneo.

Además se supo que la vivienda no contaría con ningún servicio por lo que se sospecha que el incendio habría sido a causa de una quema de pastizales cercanos.

Por estos momentos todo es materia de investigación y no se conocieron más detalles a cerca del octogenario afectado.