¡A alentar! Salta Basket tiene fecha para iniciar otra temporada de La Liga Argentina

Salta Basket se encuentra ultimando detalles para su participación en la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, la segunda división nacional: El club salteño comenzó la conformación de su plantel con grandes expectativas, buscando mejorar su actuación anterior y consolidarse como un equipo protagonista en la Conferencia Norte.

La continuidad de figuras emblemáticas ha sido fundamental en el armado del equipo. El capitán y emblema, Facundo Arias Binda, ha confirmado su permanencia para la que será su quinta temporada consecutiva con la camiseta infernal. El experimentado alero expresó su entusiasmo por el desafío: "Estoy muy contento en Salta Basket. Me gané la capitanía con muchísima dedicación por esta camiseta”.

Otra pieza clave que seguirá en la estructura salteña es Diego Peralta. El ala-pívot oriundo de El Galpón, considerado uno de los mejores jugadores en el poste bajo de la categoría, decidió continuar en el proyecto a pesar de recibir ofertas de otros clubes. "Me gusta el proyecto, me siento cómodo y está cerca de casa", afirmó Peralta, quien fue uno de los máximos goleadores del equipo la temporada pasada.

En cuanto a las incorporaciones, los Infernales han sumado experiencia y talento. La llegada del base Facundo Gago, proveniente de La Unión de Colón, inyecta veteranía en la dirección del juego. Gago se mostró motivado: “Ni bien tuve el llamado me interesó. Las expectativas son las mejores, intentando mejorar lo que se logró la temporada pasada”. Además, el alero Martín Gómez construirá su tercer ciclo en Salta Basket, regresando al equipo en un gran nivel.

El equipo integra la Conferencia Norte junto a instituciones de peso como Barrio Parque, Villa San Martín y su clásico rival Jujuy Básquet. La temporada se presenta larga y exigente, con 16 partidos programados para disputarse en condición de local en el Estadio Delmi durante la fase regular.

El cuerpo técnico, encabezado por el salteño Ricardo De Cecco, busca consolidar una base sólida de jugadores identificados con el club. Con el apoyo de la afición y un plantel equilibrado, Salta Basket se ilusiona con ser un contendiente serio en la lucha por el ascenso a la Liga Nacional 2026/27, en una edición de la Liga Argentina que contempla dos descensos, lo que aumenta la presión competitiva.

Así será el fixture de los Infernales de noviembre y diciembre: