Tras un accidente, quedó postrado y pide ayuda para volver a empezar

Rolando tenía una vida activa y llena de sueños. Formaba parte del Ejército Argentino, vivía con su familia y trabajaba en la producción rural en las afueras de Salta. Sin embargo, todo cambió una noche de diciembre de 2022, cuando sufrió un terrible accidente en moto tras quedarse dormido y chocar contra un árbol.

Despertó un mes después en el hospital, sin recuerdos de lo sucedido. Desde entonces, enfrenta una nueva realidad: no puede caminar y su rutina se limita a una cama, sin los recursos básicos para su cuidado.

El joven necesita con urgencia pañales, sonda vesical, algodón, una silla de ruedas y una computadora, que le permita estudiar programación y reinsertarse desde casa en el mundo laboral.

"Quiero estudiar, es mi forma de volver a tener futuro. No puedo trabajar en el campo como antes, pero quiero salir adelante", expresó con voz serena a QPS.

Rolando vive a 12 kilómetros de Molinos, en una zona rural donde antes cultivaba cebolla y verduras, y criaba animales para vender carne y queso. Tiene una hija que estudia en el pueblo y lo visita los fines de semana. A pesar de todo, asegura que no pierde la esperanza:

"La vida te cambia mucho. De estar bien, a estar así, es muy difícil... pero se puede seguir adelante."

Actualmente, no recibe pensión por discapacidad y el Ejército dejó de asistirlo en febrero de este año. Su familia pide ayuda para cubrir las necesidades más básicas y acompañarlo en este duro momento.

Si querés colaborar con Rolando, podés hacerlo a través del alias: ronaldo.mp.25.