Pereyra, sobre el caso Cordeyro: "Espero que esta vez la justicia haga todo lo que tiene que hacer"

El exjefe de Policía Gilberto Pereyra recordó a su colega y amigo Vicente Cordeyro, fallecido en circunstancias que aún son materia de investigación, y pidió una indagación profunda que brinde respuestas claras a la familia y a la sociedad.

“Lo conocí hace muchos años, desde que fue mi subalterno en Tartagal, allá por 1992. Era un hombre muy preparado, tanto en lo intelectual como en lo práctico, con un perfil ideal para la investigación criminal. No cualquiera puede dedicarse a eso”, expresó Pereyra en diálogo con la prensa.

El exjefe destacó la vocación de servicio de Cordeiro y su entrega a la profesión: “Vicente fue un investigador de verdad, con conocimientos técnicos y una enorme entrega. Era de los que asumían los riesgos con naturalidad, porque entendía que ser policía es servir, incluso en situaciones de peligro.”

Consultado sobre los avances judiciales, Pereyra sostuvo que aún hay interrogantes por resolver: “La justicia determinó la mecánica de la muerte, pero no el contexto real de lo ocurrido. Lo importante es que hay peritos de parte y la familia tiene abogado, lo que garantiza transparencia. Espero que esta vez la justicia haga todo lo que tiene que hacer y deje conforme a la familia. Ellos merecen saber la verdad.”

Sobre la hipótesis de suicidio, el exjefe fue cauteloso pero sincero: “Lo conocía bien y tengo mis dudas, pero también sé que las conductas humanas son impredecibles. A veces resultan incomprensibles, incluso para los que creemos conocer a una persona.”

En cuanto al impacto social del caso, Pereyra fue contundente: “Entiendo la desconfianza de la sociedad. Cuando los hechos resonantes no se esclarecen, eso genera más desconfianza hacia las instituciones. Y no está mal que la gente exija verdad. Es un signo de crecimiento social.”

“El poder político y judicial tienen que hacer una lectura real de lo que está pasando"

Finalmente, Pereyra despidió con emoción a su excompañero: “A Vicente lo recordaré como lo que fue: una excelente persona y un profesional comprometido con todo lo que hacía. Amaba su trabajo y siempre buscaba aportar. Su partida deja un vacío enorme en todos los que lo conocimos.”