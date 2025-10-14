Aprobaron el Régimen de Residencias de Salud en Salta

Este martes en la Cámara de Diputados se dio la media sanción faltante al proyecto que regula el Sistema de Residencias de Salud en la provincia de Salta.

La norma crea un régimen formativo-laboral con remuneración, dedicación exclusiva y estándares de calidad, que obligará a los residentes a cumplir una rotación final en el interior como requisito de egreso. Además, prevé incentivos para elegir especialidades críticas como anestesiología, pediatría, medicina familiar o neurología infantil.



El diputado provincial y exminsitro de Salud, Juan José Esteban, destacó al momento de tomar la palabra que el rol de los residentes es el que sostiene el sistema de salud pública en la provincia y esta iniciativa fortalecerá su rol.

También resaltó la importancia de la rotación en el interior para fortalecer los hospitales. “Es una manera de potenciar la territorialidad” destacó.

Por su parte la médica y diputada por San Martín, Gladys Paredes, apuntó a la importancia de la capacitación en la formación para poder dar respuestas a la sociedad.

De esta manera obtuvo la sanción final y pasó al Ejecutivo para su promulgación.