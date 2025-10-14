Griselda Galleguillos, en inglés, le advirtió a Donald Trump que no amenace a los argentinos

Un curioso momento se vivió en el tramo de manifestaciones de la Cámara de Diputados esta tarde cuando la diputada por Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, apuntó contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La legisladora se refirió a los condicionamientos en relación a las elecciones de los cuales habló Trump. En particular, a la afirmación relacionada al resultado electoral y que dependerá de ello, la ayuda economía a Argentina.

“No vamos a ser esclavos de los gringos. Y para que me entienda bien le voy a hablar en inglés” afirmó Galleguillos. “I don’t speak english, well but I try. Donald Trump do not threat are people. Argentinians aren’t stupid” afirmó la legisladora cumpliendo su promesa de hablar en inglés.

Las prosas en ingles de la legisladora rosarina dejaron sorprendido al presidente al Cámara de Diputados, Esteban Amat, que demoró unos segundos en darle la palabra al próximo orador.