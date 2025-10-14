El picante posteo de Lali luego de que su participante quedara segundo en “La Voz Argentina”

El picante posteo de Lali Espósito luego de que su participante quedara segundo en “La Voz Argentina” (Foto: Instagram /lali)

Lali Espósito se expresó en redes sociales, después de que Alan Lez, el artista de su equipo, quedara en segundo puesto en la final de La Voz Argentina (Telefe).

En su perfil de Instagram, donde reúne más de 12 millones de seguidores, la artista compartió un carrusel de fotos que daban cuenta lo vivido en este tiempo.

Acto seguido, aprovechó para agradecer a cada uno de los que formaron parte e hicieron posible el programa.

“Gracias a todos los que nos acompañaron todas las noches en esta edición de @lavozargentina. Gracias a todo el equipo que hace este programa. Gracias compañeros coaches por el amor y el compañerismo. (...) Y sobre todo gracias a cada artista que formó parte de mi team brindando lo mejor”, expresó emocionada.

Luego le dedicó unas palabras a Lez. “Alan sos el Popstar que necesitamos para ser felices. Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos”, destacó, para luego despedirse: “Gracias y adiós”.

Nicolás Behringer se convirtió en el ganador de “La Voz Argentina”

Después de meses de audiciones, desafíos y momentos de muchísima tensión, La Voz Argentina llegó a su final. Nicolás Behringer, del team Luck Ra, se consagró ganador y no pudo contener la emoción.

“No sé cómo abordar esto. Si alguien se para en un pantano no brilla y este lugar está lleno de luz”, lanzó al borde del llanto.

El campeón se llevó un Volkswagen Tera 0 km, 70 millones de pesos y un contrato con Universal para sacar su música.

Quién es Nicolás Behringer, el gran ganador de “La Voz Argentina”

Nicolás Behringer, de 28 años, fue el gran nombre de esta edición del reality. Su camino no ha sido fácil, pero su pasión y perseverancia lo han llevado a consagrarse.

Tras la pérdida de su papá, quien siempre lo alentó a seguir su sueño musical, decidió salir a cantar en la vía pública mientras asumía la responsabilidad de cuidar de su hermana menor.

Nicolás Behringer junto a Luck Ra y Nicolás Occhiato en la final de "La Voz Argentina". (Foto: Instagram / lavozargentina)

Su talento y las experiencias de vida que ha atravesado lo hicieron destacar desde la audición a ciegas, cuando emocionó a todos con su interpretación de “Prófugos” de Soda Stereo.

Durante su primera participación en el ciclo, cuando Nico Occhiato, conductor del ciclo, le preguntó sobre su historia, él explicó cómo se hizo cargo de su familia cuando todavía era un nene. “Mi historia... es muy difícil de marcar algo en particular, porque transité una cantidad de cosas en una poca cantidad de años que siento que fueron muchas vidas al mismo tiempo”, sostuvo.

Y agregó: “Hace unos 5 o 6 años falleció mi viejo, que era el único vínculo cercano. En el momento en que eso pasó me hice tutor de ella (hermana). Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”. /TN