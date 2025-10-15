Marcha por Cordeyro: “Era una excelente persona, de alto sentimiento y profunda belleza espiritual”

Los oficiales retirados de la Policía de Salta se reunirán hoy en Plaza 9 de Julio para pedir por el esclarecimiento de la muerte del Comisario Mayor retirado Vicente Cordeyro.

La falta de certeza definitivas sobre las causales del fallecimiento del Comisario Mayor retirado llevó a la reunión que derivó en la convocatoria para este miércoles con posible marcha, donde personal policial retirado, pensionado y público en general se congregarán.

En dicha reunión presentarán un petitorio: “Es para que se aclare ciertos puntos que más nos confunden, necesitamos la verdad real”, dicho petitorio se entregará a la Fiscalía de turno, informó el suboficial retirado Marcos Córdoba a Multivisión.

Por el momento solo cuentan con información que surgen en distintos medios, algunos tergiversando lo que informan, señaló, además aclaró que todavía no se entregó el cuerpo de Cordeyro.

Si bien dijo que no trabajó con Cordeyro, tiene una apreciación muy formada sobre su persona: “Yo no trabajé con él, pero era una excelente persona, de alto sentimiento y profunda belleza espiritual”.

“Queremos el urgente esclarecimiento de la muerte del Comisario Mayor Vicente Cordeyro”.

El hecho los impacta considerablemente al tratarse de un camarada y fue tajante al declarar que no manejan ninguna hipótesis porque eso está en manos de la justicia.

Consultado si quienes forman parte de la fuerza una vez que se retiran o mientras están en funciones corren más riesgos que otros ciudadanos, manifestó que el policía desde que ingresa a la institución y hasta el momento que fallece siempre tiene su estado policial, quizás con algunas obligaciones o derechos reducidos.

El oficial retirado, Marcelo Balderrama informó que la invitación a la reunión va dirigida para toda la comunidad: “Esta situación rompió con toda la seguridad pública, el tejido social se encuentra roto, vivimos en estado de inseguridad latente y es necesario tener el esclarecimiento urgente de este hecho y que las autoridades salgan a dar una explicación clara de cómo se están llevando adelante las investigaciones, en este momento hay un hermetismo total y nos tienen en una incertidumbre.”

“No murió un policía más, fue un capacitador, investigador, profesional, compañero y líder muy carismático”.

Hizo extensible a las autoridades del Gobierno y a la Justicia que les permitan el libre ejercicio de manifestarse y que les garanticen la seguridad ya que se sienten inseguros.