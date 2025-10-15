El TC2000 ruge en Salta: Mirá a cuánto se podrían conseguir las entradas

Tras la confirmación de la vuelta del TC2000 a Salta, el presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi confirmó que la categoría nacional correrá en noviembre en el autódromo de la provincia.

Esta categoría volverá a Salta tras seis años de ausencia, colocando a la provincia dentro del calendario nacional con TC2000.

Sardi agradeció al Gobernador Saénz por el apoyo y remarcó la importancia del evento para el deporte motor y el turismo local: “Traerá un fuerte impacto turístico durante el fin de semana largo” señaló en FM Aries.

Explicó también que las entradas se venderán vía online a través de una tiquetera virtual y que la intención es fijar precios accesibles, aunque los valores no fueron definidos oficialmente proporcionó algunas cifras: “La idea es que la entrada general para los dos días esté entre $15.000 y $20.000, con una opción intermedia y una entrada a boxes que podría rondar los $50.000”.

Se espera que asistan hasta 30.000 espectadores.

Según la cifra registrada en la última visita del TC2000, se espera que asistan hasta 30.000 espectadores, por lo que se fue acondicionando el acceso principal, estacionamientos y sectores panorámicos.

“Invitamos a todos a disfrutar del automovilismo nacional el 21, 22 y 23 de noviembre en el Autódromo de Salta” finalizó Sardi.