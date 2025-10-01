Segundo tiempo: Argentina empata 0 a 0 ante Colombia, por un lugar en la final del Mundial Sub 20

La selección argentina iguala sin goles ante su par de Colombia, en el segundo tiempo de la semifinal por un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

El encuentro, se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y puede verse a través de Telefe y DSports. El árbitro es el portugués Joao Pinheiro.

El ganador de esta noche disputará el partido por el título, el domingo desde las 20.

En la gran final ya espera Marruecos, que más temprano eliminó a Francia por penales (5-4), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

*Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea y Emilio Aristizabal. DT: César Torres.