Red de trata en escuela salteña: Aparecieron nuevos audios que complican a los acusados

El auto que era utilizado por el remisero para la captación de estudiantes.

El auto que era utilizado por el remisero para la captación de estudiantes.

El juez federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, dictó prisión preventiva para siete de los ocho imputados en la causa que investiga una red de trata de personas que operaba en torno a un colegio de la zona sur de la ciudad de Salta, donde se ofrecían alumnas menores de edad por 200 mil pesos bajo la condición de ser vírgenes.

Entre los detenidos, según El Tribuno, se encuentran el remisero señalado como organizador, dos empresarios, un militar, un hombre de Campo Quijano y otras tres personas.

El juez también dispuso ampliar las imputaciones por asociación ilícita contra cinco de ellos, al considerar la existencia de una estructura delictiva organizada.

El caso, calificado por la Justicia como de “gravedad inédita”, expone un entramado de captación, abuso, filmación y coacción sobre adolescentes de entre 12 y 17 años.

Durante la audiencia del miércoles, Bavio coincidió con el fiscal federal Eduardo Villalba, quien advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, por lo que se ordenó mantener a los principales acusados detenidos mientras avanzan las pericias sobre celulares y movimientos bancarios.

Audios comprometedores

En el expediente se incorporaron audios del remisero que son considerados pruebas centrales: en ellos se lo escucha ofrecer a menores y coordinar encuentros sexuales con adultos. "Tengo una chica de 16 años" y "somos cinco", fueron algunos de los fragmentos que se desprenden de las conversaciones.

Según la investigación, el acusado filmaba los abusos y utilizaba el material para extorsionar a las víctimas.

La causa

Los hechos habrían ocurrido en dos moteles de la ruta nacional 26, donde las jóvenes eran trasladadas en un Volkswagen Voyage blanco, a veces ocultas bajo los asientos o dentro del baúl. Los peritajes forenses confirmaron daños psicológicos y físicos irreversibles en las víctimas.

Todo se inició en junio de 2024, a partir de la denuncia de una madre que descubrió en el celular de su hija mensajes del remisero con ofrecimientos sexuales. Desde entonces, una investigación conjunta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la PROTEX permitió desbaratar la organización.

En los allanamientos realizados se secuestraron teléfonos, dispositivos electrónicos, marihuana, aceite de cannabis, pastillas de estimulación sexual, juguetes eróticos y material audiovisual. No se descarta que uno de los empresarios también sea imputado por provisión de drogas a las menores.