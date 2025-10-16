Intendente de Orán advierte complicaciones financieras y poca esperanza de obras de Nación

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros se refirió al difícil momento financiero que atraviesan los municipios por la coparticipación y la falta de obras de Nación.

El jefe comunal hizo hincapié en la baja de la coparticipación que sufren, lo cual viene afectando en términos reales en los últimos 12 meses, algo que lleva a complicaciones financieras no solo a los municipios, sino también al Gobierno de la Provincia.

Esta situación obliga a los municipios a llevar adelante ajustes en medio de una marcada reducción de fondos nacionales y faltas de obras, informó Defrentesalta.

Las obras públicas vienen siendo un tema preocupante para el interior, pero se encuentra desesperanzado ante una respuesta, mostrándose una falta de apoyo nacional: “Nosotros, en el Gobierno Nacional, no hemos gestionado ni teníamos esperanza de tener una obra”.

Recordamos que la semana pasada el Gobernador, Gustavo Sáenz, se dirigió a las puertas de Casa Rosada para solicitar por el cumplimiento de las obras a las que se comprometió el Nación, especialmente la RN 34: “Yo no vine a pedir que me atiendan, vine a hacer escuchar el reclamo del norte argentino y que sepan todos que el Gobierno nacional no está cumpliendo con lo prometido”.