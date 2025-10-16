General Mosconi: Dos hermanos fueron imputados por homicidio, uno es menor de edad

Un hombre de 48 años murió este miércoles tras ser apuñalado en la ciudad de General Mosconi, en el norte salteño. Por el hecho, fueron imputados dos hermanos, uno de ellos menor de edad.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Tartagal, imputó de forma provisional a un joven de 20 años como autor del delito de homicidio agravado por la participación de un menor, y a su hermano de 17 años como autor del delito de homicidio simple.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando la víctima, que se encontraba en la vía pública, sufrió una herida de arma blanca en el cuello. Fue trasladado en grave estado al hospital local y luego derivado al de Tartagal, donde falleció horas más tarde a causa de un shock hipovolémico.

El cuerpo fue llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la autopsia correspondiente. Además, se dispusieron distintas medidas periciales para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque. Desde la UGAP Tartagal informaron que, a partir de las primeras tareas realizadas, se logró individualizar a los dos hermanos como sospechosos, por lo que se solicitó su detención.

El fiscal Vega confirmó que la investigación continúa en curso y que se ordenaron todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento del homicidio.