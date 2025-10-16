Tres hombres imputados por robos como motochorros

Fue el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años como autor del delito de robo doblemente calificado por haberse cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de utilería, agravado por la participación de un menor; y a dos menores de edad, como coautores del delito de robo doblemente calificado por haberse cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de utilería.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que el mayor de edad permanezca detenido.

El sábado pasado, dos adolescentes caminaban por el barrio Tres Cerritos, cuando fueron interceptados por tres personas a bordo de una motocicleta, quienes usando un arma de utilería, les sustrajeron un buzo y una gorra.

En otro caso, cuando intentaban robarle el celular a uno de los damnificados, este lo arrojó y posteriormente lo recuperó para llamar al Sistema de Emergencias 911. Personal policial que realizaba tareas de patrullaje, logró la demora de los tres sospechosos y se logró recuperar las prendas de vestir sustraídas. Se secuestró además la motocicleta en la que se desplazaban y el arma de utilería.