Para Zigarán, la muerte de Cordeyro es “un coletazo de la lucha contra el narcotráfico”

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, lamentó en Aries, la muerte del comisario Vicente Cordeyro y aseguró que, detrás de este tipo de hechos, podría estar vinculado el narcotráfico.

Al ser consultado sobre todas las acciones que se desarrollan en el norte en materia de lucha contra el narcotráfico y si tiene miedo, Zigarán, afirmó que venía tranquilo desempeñándose en el norte, hasta que sucedió la muerte de Cordeyro.

Aseveró que su muerte, “puede ser un coletazo de la lucha contra el narcotráfico”, sobre todo por el rol que este tenía, sus declaraciones y agregó que era un fuerte colaborador en materia de investigación con las fuerzas, incluso con la DEA.

"Puede ser un coletazo de la lucha contra el narcotráfico”

“A mi se me ocurrió que esto es una consecuencia de la aplicación. La familia policial, entiende que le tiraron un muerto al gobernador” declaró Zigarán sobre la muerte del comisario. Además, agregó que “a ese muerto lo tienen que interpretar, para saber quién se lo tiró y por qué”.

Zigarán agregó también, que apoya la hipótesis del suicidio y pidió que se sepa qué sucedió, porque este hecho “les cambia las reglas de juego a todos los que están en la trinchera” de la lucha contra el narcotráfico.