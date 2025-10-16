Karen Reichardt aseguró que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, afirmó este jueves que el electorado opositor que responde a sectores peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”. La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios.

En el marco de una entrevista radial, la candidata aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado de Pro” y a aquellos que no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Luego, la candidata que secunda a Diego Santilli se explayó acerca de sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires y sostuvo que LLA perdió el 7 de septiembre en las elecciones provinciales ante el frente peronista de Fuerza Patria “porque hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

Tras ello, uno de los periodistas la cuestionó por sus dichos anteriores, pero la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural”.

“Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó.

Y en un intento de aminorar sus declaraciones se corrigió: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip".

Previas controversias

La ahora candidata de LLA había quedado envuelta en una polémica luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”,“villeros”y “planeros”.

“Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video, durante la campaña presidencial de 2023.

De hecho, la postulante violeta ya se había referido además al kirchnerismo como “una enfermedad mental”. La semana pasada, Reichardt contestó a un usuario de X que compartió un video del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el que el jefe comunal explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

“Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, indicaba el mensaje de X que Reichardt replicó. Y en respuesta al posteo sumó: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental !”. (con información de La Nación)