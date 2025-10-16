Colapinto vuelve a correr este "finde": Cronograma y horarios del GP de EE.UU.

El Gran Premio de los Estados Unidos abrirá este fin de semana la gira americana de la Fórmula 1. El primer escalón es en Austin, donde Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos con Alpine en un circuito que le trae buenos recuerdos.

El año pasado, cuando estaba en Williams, el pilarense arrancó desde el puesto 15 en la carrera, lugar desde donde remontó hasta llegar a la zona de puntos, en el décimo lugar. Fue la última vez que sumó puntos.

Horarios y cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

- Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas

- Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas

Sábado 18 de octubre

- Sprint: 14 horas a 14.30 horas

- Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

- Carrera: 16 horas

*Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cobertura especial de Cadena 3

La Gran Cadena Federal, la radio de la F1 en Argentina, dirá presente una vez más en la cobertura, con Franco Reale (enviado especial a Estados Unidos) y todo el equipo de Cadena 3 Motor.

Además del minuto a minuto en las plataformas digitales, el domingo se podrá escuchar la clásica gala por Radio 3 (100.5 FM), Cadena3.com, la aplicación y el canal de YouTube de Cadena 3: será de 13.30 a 14.30, con la previa, y de 18.30 a 19, con todo lo que dejará la competencia.