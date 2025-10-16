Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva, estuvo preso por otro caso y suman más acusaciones

La periodista Agustina Peñalva denunció públicamente por acoso a Walter Graziano. Según contó, desde agosto comenzó a recibir mensajes insistentes, seguimientos en lugares que frecuenta y contacto con personas de su entorno. La conductora de C5N presentó varias denuncias judiciales y obtuvo medidas de restricción, mientras que el acusado se defendió públicamente negando los hechos.

Walter Graziano tiene 65 años, es economista, periodista y escritor. Egresó de la Universidad de Buenos Aires y fue docente en la Universidad de Belgrano. Además, trabajó en el Banco Central y tuvo participaciones en distintos medios como analista económico. Es autor de libros de análisis político y financiero y durante los últimos años se mantuvo activo en medios y redes sociales con opiniones sobre actualidad.

Tras la exposición de Peñalva, Graziano decidió cerrar su cuenta de Instagram y asegurar que la denuncia "no tiene fundamento" y que la periodista "no sabe qué hacer para sacar plata". Sin embargo, en el programa A la Tarde mostraron parte de la denuncia y los chats que la periodista presentó en la Justicia, y los panelistas Cora Debarbieri y Santiago Sposato aportaron información que complicaría su situación. Según detallaron, Graziano ya había estado detenido durante un mes a raíz de una denuncia por acoso presentada por la periodista Guadalupe Vázquez, quien confirmó la información directamente a Daniel Ambrosino: "Es el mismo hombre. Por mi denuncia estuvo preso un mes".