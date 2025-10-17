Agresión a Socorro Villamayor: “La violencia del presidente Milei se transmite”

Tras ser agredida por un sujeto vestido con una remera de La Libertad Avanza, la diputada provincial, Socorro Villamayor, en diálogo con InformateSalta, señaló que la agresión la tomó por sorpresa pues "fue intempestiva y sin motivo aparente".

“Salí a saludar y sorpresivamente me agredió físicamente. Luego comenzó a insultar a mí y a otras mujeres que estaban allí”, aseguró.

En vista de ello, la legisladora confirmó que realizó la denuncia correspondiente ante la policía. "Lógicamente hice la denuncia, porque no se puede estar trabajando y de repente sufrir una agresión gratuita y sin razón", expresó.

Según Villamayor, el agresor estaba identificado con La Libertad Avanza. “Indudablemente es partidario o fan del partido. Uno no se pone una remera si no comulga con las ideas de ese sector”, explicó, a la vez que agregó que "hay cierta violencia por parte de quienes profesan ese partido".

En ese marco, advirtió además que este hecho no es aislado y que se ha observado una escalada de agresiones en distintos espacios públicos de la provincia. “La violencia del presidente Milei se transmite. Cuando el líder de un movimiento actúa desde la violencia, sus seguidores aprenden e imitan esas conductas”, afirmó.

A su vez, criticó lo que considera un uso de la violencia verbal y política como modelo: “Hay una absoluta falta de respeto por las instituciones, por la democracia y por el sistema republicano. Esto es propio de sistemas autoritarios”.

Finalmente, enfatizó que estas conductas afectan a la ciudadanía y generan preocupación por la normalización de la violencia política.