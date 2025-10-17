Villada: “No hay justificación posible para ningún acto de violencia, venga de donde venga”

A solo días de las elecciones legislativas nacionales, Salta fue escenario de diferentes hechos de violencia que involucraron a distintos espacios políticos.

En primer término, la diputada provincial Socorro Villamayor, afín al saencismo, fue agredida por una persona que vestía una remera de La Libertad Avanza. Casi en simultáneo, la camioneta del exgobernador Juan Manuel Urtubey, de Fuerza, fue baleada por personas desconocidas mientras regresaba a la ciudad desde Anta.

Frente a estos incidentes, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, a través de x, señaló que no hay justificación posible para ningún acto de violencia "venga de donde venga" y pidió que ambos hechos se investiguen con seriedad y sin especulaciones.

El funcionario destacó que “los salteños merecemos vivir en paz, sin miedo ni divisiones” y subrayó que la violencia no puede ser utilizada como herramienta política ni estrategia electoral. “Nuestro deber es cuidar la convivencia, la verdad y el respeto entre todos”, afirmó.

"A lo largo de la gestión, hemos defendido de manera firme la seguridad de todos los salteños y nos hemos opuesto a cualquier forma de violencia o límite que ponga en riesgo la convivencia. Este compromiso es irrenunciable y guía cada decisión que toma el gobierno", expresó.

Por último, reiteró el compromiso del gobierno de garantizar la seguridad, impulsar las investigaciones y fomentar el diálogo.