Milei y Bullrich fueron denunciados por asociación ilícita, lavado de dinero y vínculos narco

Una denuncia penal quedó radicada en el juzgado Federal Nro. 5, a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi. El escrito apunta contra el presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el diputado nacional José Luis Espert; la diputada nacional Lilia Lemoine; y otros funcionarios.

La presentación que cuenta con más de treinta páginas según RealPolitik imputa delitos como abuso de autoridad, ráfico de influencias, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento, entre otros.

De acuerdo a Mussa, el denunciante, durante los gobierno de Macri y Milei se habría otorgado protección politíca y judicial al empresario Federico Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, quien fue detenido en la Argentina y actualmente espera su extradición.

Mussa sostiene que el gobierno argentino omitió deliberadamente facilitar la extradición de Machado, y que varios dirigentes de La Libertad Avanza recibieron aportes económicos de origen ilícito para financiar sus campañas políticas.

La denuncia también reproduce fragmentos de informes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que en 2021 habrían advertido al ministerio de Seguridad, que entonces era encabezado por Bullrich, sobre los vínculos de Machado con el cártel de Sinaloa y su rol en el tráfico aéreo de cocaína.

Mussa acusa al ministro Luis Caputo de blanquear fondos presuntamente vinculados a Milei mediante operaciones en el JP Morgan Chase, y solicita una investigación patrimonial integral de todos los involucrados, con oficios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Migraciones y la Comisión Nacional de Valores.