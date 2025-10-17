Argentina le debe más al FMI que Ucrania, Costa Rica o Angola

Argentina no sólamente compone la lista de los 86 países que le deben dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) sino que lo lidera. Banqueros y delegados comerciales se reunieron durante esta semana en Washington (Estados Unidos) por las reuniones anuales del organismo internacional que concluyen este sábado.

El FMI es considerado ampliamente como un "prestamista de última instancia", que solo interviene cuando los países enfrentan graves crisis financieras y no pueden acceder a los canales habituales de financiamiento. Sin embargo, sus préstamos suelen estar sujetos a condiciones estrictas que pueden resultar en medidas de austeridad y agravar las dificultades sociales y económicas, convirtiéndolos en un arma de doble filo, según diferentes expertos.

La cantidad de dinero adeudada al FMI normalmente se expresa en Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI basada en una canasta de cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el renminbi chino y el yen japonés.

Fuente: FMI octubre 2025

Si bien los DEG no son una moneda, los países pueden canjearlos por las monedas mencionadas anteriormente. Al 15 de octubre, un DEG equivalía a 1,36 dólares.

En total, 86 países deben al FMI 118.900 millones de DEG, aproximadamente el equivalente a 162.000 millones de dólares. Los tres países que más deben representan casi la mitad del total, mientras que los 10 países principales deben el 73 por ciento.

Argentina es el país que más le debe al FMI, con 41.800 millones de DEG (unos 57.000 millones de dólares) en créditos pendientes, seguido por Ucrania, con 10.400 millones de DEG (14.000 millones de dólares), y Egipto, con 6.900 millones de DEG (9.000 millones de dólares).