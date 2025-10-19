Milei posteó "barbarie" sobre una foto de la mujer que persiguió a fotógrafos con un cuchillo luego de un acto oficialista, pero la agresora es libertaria

El presidente Javier Milei publicó este sábado en X una foto de la mujer detenida el viernes inmediatamente después del acto de campaña protagonizado por el propio mandatario y sus candidatos bonaerenses sus candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt. «Esto es el kirchnerismo», posteó, todo en mayúsculas, y luego escribió la poco feliz consigna usada el 12 de octubre último: "26O: Civilización o barbarie – Libertad o esclavitud".

El problema es que la señora, antes de ser reducida, había agredido con gas pimienta a manifestantes opositores y perseguido con un cuchillo táctico a dos fotoperiodistas a la par que gritaba, visiblemente sacada, "Andate de mi casa. Esta es mi ciudad, kukardo de mierda". La filiación política de la agresora, evidenciada en los audios de los videos, no amilanó al jefe de Estado en su reflotado modo confrontativo.

La recorrida de Milei por Tres de Febrero terminó antes de lo previsto, como en otros casos, ante las manifestaciones opositoras y la escasa presencia de militancia propia, con escarceos que se dieron pese al fuerte operativo de Gendarmería Nacional que desplegó un operativo cordón para separar a los grupos.

El incidente con la mujer fue minutos después del corto acto proselitista. Primero, se trenzó con otros manifestantes: con palabras fuertes, gritos y gesticulaciones primero y con gas pimienta después. Finalmente, con un cuchillo táctico de 20 centímetros de hoja.

Un cronista de Tiempo Argentino y otro de Clarín, objetos de ira

Los cronistas gráficos que cubrían el acto registraron esos incidentes, y la mujer se la agarró con ellos. Con una remera blanca de mangas negras y un pantalón amarillo con motivos de Los Simpsons, les reprochó que la fotografiaran. Así comenzó a perseguir a Antonio Becerra Pegoraro, de Tiempo Argentino, hasta que pudo refugiarse en un supermercado de la misma cuadra donde, momentos antes, Milei había arengado con un megáfono.

"Andate de mi casa. Esta es MI ciudad, KUKARDO DE MIERDA"



"Me comenzó a perseguir junto con otros militantes (libertarios) y alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Había una familia allí y les pedí que me hicieran de campana, para avisarme si la mujer entraba para seguir persiguiéndome. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas", relató. En el comercio irrumpió luego la mujer, identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años. Otro periodista también fue blanco de la ira de la misma persona. Fue el reportero gráfico de Clarín Fernando de la Orden. Ilarraz intentó atacarlo con el cuchillo.