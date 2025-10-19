Milei posteó "barbarie" sobre una foto de la mujer que persiguió a fotógrafos con un cuchillo luego de un acto oficialista, pero la agresora es libertaria

Milei posteó "barbarie" sobre una foto de la mujer que persiguió a fotógrafos con un cuchillo luego de un acto oficialista, pero la agresora es libertariaMedios19/10/2025
El presidente Javier Milei publicó este sábado en X una foto de la mujer detenida el viernes inmediatamente después del acto de campaña protagonizado por el propio mandatario y sus candidatos bonaerenses sus candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt. «Esto es el kirchnerismo», posteó, todo en mayúsculas, y luego escribió la poco feliz consigna usada el 12 de octubre último: "26O: Civilización o barbarie – Libertad o esclavitud".
El problema es que la señora, antes de ser reducida, había agredido con gas pimienta a manifestantes opositores y perseguido con un cuchillo táctico a dos fotoperiodistas a la par que gritaba, visiblemente sacada, "Andate de mi casa. Esta es mi ciudad, kukardo de mierda". La filiación política de la agresora, evidenciada en los audios de los videos, no amilanó al jefe de Estado en su reflotado modo confrontativo.
La recorrida de Milei por Tres de Febrero terminó antes de lo previsto, como en otros casos, ante las manifestaciones opositoras y la escasa presencia de militancia propia, con escarceos que se dieron pese al fuerte operativo de Gendarmería Nacional que desplegó un operativo cordón para separar a los grupos.
El incidente con la mujer fue minutos después del corto acto proselitista. Primero, se trenzó con otros manifestantes: con palabras fuertes, gritos y gesticulaciones primero y con gas pimienta después. Finalmente, con un cuchillo táctico de 20 centímetros de hoja.
Un cronista de Tiempo Argentino y otro de Clarín, objetos de ira
ESTO ES EL KIRCHNERISMO— Javier Milei (@JMilei) October 18, 2025
26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE
LIBERTAD O ESCLAVITUD
VLLC! https://t.co/NuKzBo2wa5
Los cronistas gráficos que cubrían el acto registraron esos incidentes, y la mujer se la agarró con ellos. Con una remera blanca de mangas negras y un pantalón amarillo con motivos de Los Simpsons, les reprochó que la fotografiaran. Así comenzó a perseguir a Antonio Becerra Pegoraro, de Tiempo Argentino, hasta que pudo refugiarse en un supermercado de la misma cuadra donde, momentos antes, Milei había arengado con un megáfono.
"Andate de mi casa. Esta es MI ciudad, KUKARDO DE MIERDA"— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 18, 2025
La libertaria que intentó asesinar a un fotógrafo con un cuchillo. NI UNO NORMAL. El presidente está creando monstruos pic.twitter.com/BdnSMCVqEY
"Me comenzó a perseguir junto con otros militantes (libertarios) y alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Había una familia allí y les pedí que me hicieran de campana, para avisarme si la mujer entraba para seguir persiguiéndome. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas", relató. En el comercio irrumpió luego la mujer, identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años.
Otro periodista también fue blanco de la ira de la misma persona. Fue el reportero gráfico de Clarín Fernando de la Orden. Ilarraz intentó atacarlo con el cuchillo.
"Yo estaba en un auto enviando las fotos al diario y, en un momento, vi que estaban persiguiendo a Becerra entre tres o cuatro personas, además de la mujer. Me bajé y salí a correr detrás de la secuencia, gritándoles que se trataba de un fotógrafo trabajando y no de alguien que iba a generar problemas ni otro militante. Mientras corría, escuchaba cómo los militantes marcaban en qué góndola estaba Becerra", repasó la saga De la Orden.
"Fui recorriendo las góndolas y llegué hasta esa en la que supuestamente estaba mi colega, pero sólo había una mujer que sacó un cuchillo y me tiró un facazo. Era un cuchillo de caza, y me llegó a tocar el brazo pero no a cortar. En ese momento llegaron guardias de seguridad del supermercado y también agentes policiales y de Gendarmería que la detuvieron", dijo el enviado de Clarín.
Matías Baglietto, fotógrafo de Reuters y testigo de la secuencia, agregó sobre los incidentes y la filiación de Ilarraz: "Esta mujer agredió físicamente a personas que fueron a manifestarse contra Milei, en Tres de Febrero. Cuando notó que fotografiábamos la situación, empezó a tirarnos con un spray, mientras algunos seguidores del presidente la ‘cebaban’ y justificaban su accionar diciendo que era ‘perfume’ y que éramos unos ‘aricones'".
Todo vale
La mujer fue trasladada a la Comisaría Séptima de Ciudad Jardín. "Se le incautó un cuchillo de supervivencia verde con una hoja de 20 centímetros", señala el parte oficial de la Policía Bonaerense.
Fabiana, hermana de la agresora, se presentó en la comisaría y aseguró que la detenida "no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica". La «barbarie» esgrimida por Milei en el posteo era de una militante propia. Pero qué importa en una campaña del oficialismo donde los datos de la realidad son accesorios.
Las réplicas al posteo del presidente no se hicieron esperar. «Es tuya, ridículo, no ves que es una psycho desquiciada. Borrá», «Es militante tuya Javier, abandoná los fármacos», "Cuchame, enfermito. Esa mujer a la que detuvieron con un arma era DE TU PARTIDO. Cerrá el orto y circulá". Entre muchas otras.