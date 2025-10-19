Se le escapó la tortuga: Nuevo rescate de animales traficados

Efectivos de la Gendarmería Nacional rescataron 166 tortugas terrestres y 10 aves que eran trasladadas dentro de bolsas tipo arpillera ocultas entre un cargamento de cebollas. El operativo se realizó sobre el kilómetro 58 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Seguridad Vial “Totoras”, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario”, cuyos efectivos detuvieron la marcha de un camión con semirremolque para una inspección de rutina. Durante la revisión detectaron la presencia de animales vivos ocultos entre la carga.

Se comprobó que se trataba de 166 ejemplares de tortugas terrestres y 10 aves silvestres —nueve “cabecita negra” y un “picotero de collar”—, especies protegidas por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna.

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, los animales fueron entregados a la Policía Ambiental de Rosario para su resguardo y recuperación. Además, el camión con acoplado fue decomisado y el conductor quedó aprehendido por infracción a la normativa de flora y fauna silvestre.