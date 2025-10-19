Nunca la dejó sola: El perrito que cuidó a una nena perdida en el monte

Momentos de profunda angustia se vivieron en el Paraje El Arazay, en la localidad de Los Toldos, cuando una niña de 3 años desapareció de su hogar junto con su mascota durante la tarde del viernes, alrededor de las 16:30 horas.

De inmediato, se activó un amplio operativo de búsqueda encabezado por personal policial, vecinos y autoridades sanitarias, quienes trabajaron contrarreloj recorriendo caminos rurales, cerros y zonas de monte.

Tras varias horas de intensa búsqueda, cerca de las 20:30, la menor fue encontrada sana y salva en la zona conocida como la caja de agua, a unos dos kilómetros de su domicilio, según informó un medio local. Junto a ella estaba su guardián, un cachorro que no se separó en ningún momento.

La niña fue asistida por una médica y trasladada al centro de salud local para su revisión, confirmándose que se encontraba en buen estado general.

La noticia generó gran alivio y emoción entre los vecinos de Los Toldos, que se movilizaron durante toda la tarde para colaborar en la búsqueda.

Gracias a la rápida intervención de la Policía y la solidaridad de la comunidad, esta historia tuvo un final feliz en medio del monte.