Franco Colapinto desoyó la orden, pasó a su compañero y Verstappen se quedó con el GP de EE.UU.

Con un sobrepaso a su compañero de equipo que había sido denegado por su escudería, Franco Colapinto (Alpine) cerró el Gran Premio de Estados Unidos en el 17º lugar.

Además, Max Verstappen (Red Bull) hizo una carrera perfecta y se quedó con la competencia disputada en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin, liderando desde la misma largada.

Fue seguido por Lando Norris (McLaren) en el segundo puesto y por Charles Leclerc (Ferrari) en el tercero.

Verstappen, último campeón, juntó 33 puntos este fin de semana de cara al campeonato al quedarse también con la carrera sprint del sábado.

En cuando al piloto argentino, había iniciado en el 15º lugar. Con el correr de la competencia logró subir al 14º pero una vez que paró en boxes para el cambio de cubiertas cayó nuevamente al 19º lugar.

Ahora, habrá que esperar qué repercusiones tendrá la decisión de "Colapa" al violar la orden del jefe de Alpine.

El Circuito de las Américas tiene 5,513 kilómetros de extensión y se giró sobre un total de 56 vueltas.

La próxima carrera de la Fórmula 1 se correrá en México el próximo domingo con largada a las 17, hora de nuestro país.