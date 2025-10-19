Una famosa influencer apareció en Salta y causó furor

La ciudad de Salta tuvo una visita inesperada este fin de semana: Danelik, una de las influencers más populares del país, fue vista recorriendo distintos puntos de la capital y generó revuelo entre sus seguidores.

Fanáticos y curiosos se agolparon para saludarla y tomarse fotos, ya que la creadora de contenido no dudó en mostrarse cercana y amable con todos. Su presencia fue registrada en redes sociales y multiplicó las historias, selfies y posteos.

Su llegada a Salta no fue anunciada, pero pronto se viralizó y su paso por la provincia se convirtió en tema de conversación.