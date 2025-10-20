Cielo nublado, calor en aumento y posibles tormentas para cerrar la semana

Clima20/10/2025
lluvia y calor

Después de un Día de la Madre fresco que se despidió con precipitaciones en gran parte de la ciudad, arrancamos la semana previa a las elecciones con un cielo nublado y posibles tormentas. 

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se esperan tormentas aisladas durante la tarde, llegando las máximas a los 23°C, pero ojo quienes conducen durante la mañana, porque habría presencia de neblina. 

lluviaAlgunos consejos para manejar bajo la lluvia

El martes la máxima será de 26°C con una mínima de 14°C, marcando el ascenso de las máximas que habrá esta semana, con un cielo parcial a mayormente nublado. 

Cortamos la semana en un miércoles con una máxima de 28°C y una mínima de 15°C, con una mañana algo nublada y un cielo nublado para el resto de la jornada. 

golpes de calor 2¡Se vienen las altas temperaturas! Cómo evitar los golpes de calor

El jueves la temperatura será de 29°C con una mínima de 16°C, en una jornada que se presentará parcial a mayormente nublada. 

Finalizamos la semana con la máxima más alta 30°C con una mínima de 17°C, regresando las precipitaciones, ya que se esperan tormentas para la tarde/noche del viernes. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día