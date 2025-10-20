Condenaron a una mujer a cuatro años de prisión por vender droga

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el juez Leonardo Gabriel Feans, de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó a Ivana Chocobar a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al conocer las pruebas reunidas en su contra por la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad, la acusada reconoció su responsabilidad y acordó la realización del juicio abreviado.

La investigación se inició a partir de un informe del Grupo de Drogas 5B de la Policía de Salta, que había identificado a Chocobar como posible vendedora de drogas luego de ser captada por cámaras de seguridad intercambiando envoltorios por dinero en la zona del barrio Ceferino. A partir de esa información, la Fiscalía dispuso tareas de seguimiento y registro de sus actividades.

Los investigadores realizaron vigilancias en su vivienda, ubicada en el barrio Hernando de Lerma, y en distintos puntos de Ceferino, donde en reiteradas oportunidades fue observada entregando “paquetitos” a cambio de dinero. Al interceptar a quienes recibían esos envoltorios, se comprobó que contenían cocaína.

El 21 de agosto pasado, con autorización del Juzgado de Garantías, se allanó el domicilio de la acusada, donde se secuestraron 118 envoltorios plásticos con cocaína, además de teléfonos, cuchillos, tijeras, encendedores, balanzas de precisión, dinero en efectivo y diversos recortes de plásticos, elementos vinculados a la actividad ilícita que llevaba adelante.

La mujer fue detenida y alojada en la Alcaidía General de la ciudad de Salta.