Se acerca el final del juicio por Jimena Salas: Tienen fecha los alegatos

El juicio por la muerte de Jimena Salas arrancó a mediados del mes de septiembre.

Según se informó en la jornada de hoy, los miembros del Tribunal, adelantaron que está previsto que la ronda de testimoniales concluya el próximo 27 de octubre y que el día 28 se realice una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados.

La inspección se realizará a pedido de la defensa de los acusados.

En el caso de los alegatos, los mismos se fijaron para los días 6 y 7 de noviembre.

Por esta causa, están siendo juzgados Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.