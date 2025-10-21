Detuvieron a dos hombres en medio del monte con 55 kilos de cocaína

Personal del Escuadrón 52 de Tartagal, detuvo a dos hombres durante un control a pie en una zona conocida como “La Pocelana”.

Los efectivos escucharon ruidos en medio de la noche en la zona de monte, ante la presunción de un delito dieron la voz de alto en nombre de las fuerzas.

Los hombres quedaron detenidos con cuatro mochilas, al abrirlas, encontraron dentro de ellas 53 paquetes rectangulares que contenían cocaína. En total se les secuestró 55 kilos y 200 gramos de estupefacientes.