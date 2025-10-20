Violento final en un torneo de fútbol en Limache: Denuncian falta de seguridad y control

Una tarde que debía ser de fiesta terminó en caos durante la final de un torneo barrial disputado en la zona sur de la ciudad. El hecho ocurrió en un predio ubicado detrás de barrio Limache donde funcionan canchas de fútbol 5.

En el lugar se enfrentaban los equipos “Los Chatitos”, de Limache, y “Los Yakas”, de San Carlos. El encuentro deportivo derivó en incidentes y descontrol, en un contexto sin presencia policial, sin seguridad privada, sin ambulancia y sin cobertura de seguro, según relataron vecinos que asistieron como espectadores.

Testigos denunciaron además que se vendía alcohol en el predio, lo que habría agravado la situación y generado tensión entre los hinchas y los jugadores. Tras una serie de provocaciones, el partido terminó con una pelea generalizada dentro y fuera del campo de juego.