Dólar: La moneda extranjera arrancó en alza la semana y el blue superó los $1.500

Dólar: La moneda extranjera arrancó en alza la semana y el blue superó los $1.500Economía20/10/2025
El dólar oficial subió $20 en el inicio de esta semana a días de las elecciones, alcanzando los $1.495 en el Banco Nación. En cuanto a las otras cotizaciones, el dólar "blue" se endía a $1.505, el MEP a $1.528 y el CCL a $1.537. El mayorista, en tanto, se comercializó a $1.475.
Todo se da en un contexto de fuerte turbulencia en los mercados, donde el Tesoro de Estados Unidos volvió a brindar apoyo al presidente Javier Milei a través de este swap de monedas y un programa adicional con fondos de inversión por un monto similar.
La reacción del mercado se produce a menos de una semana de las elecciones legislativas, en las que el mandatario busca aumentar el número de representantes en el Congreso para sostener la política del Gobierno.
Te puede interesar
Lo más visto
Prófugo en código rojo por robo en banda fue detenido en un local comercial
InformateSaltaPoliciales19/10/2025