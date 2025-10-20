Dólar: La moneda extranjera arrancó en alza la semana y el blue superó los $1.500

El dólar oficial subió $20 en el inicio de esta semana a días de las elecciones, alcanzando los $1.495 en el Banco Nación. En cuanto a las otras cotizaciones, el dólar "blue" se endía a $1.505, el MEP a $1.528 y el CCL a $1.537. El mayorista, en tanto, se comercializó a $1.475.

Todo se da en un contexto de fuerte turbulencia en los mercados, donde el Tesoro de Estados Unidos volvió a brindar apoyo al presidente Javier Milei a través de este swap de monedas y un programa adicional con fondos de inversión por un monto similar.

La reacción del mercado se produce a menos de una semana de las elecciones legislativas, en las que el mandatario busca aumentar el número de representantes en el Congreso para sostener la política del Gobierno.