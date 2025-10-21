Hoy se realizará la presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios

Hoy desde las 20:00, en el estadio Martearena, se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025 de Capital. Con entrada gratuita se desarrollará el acto de apertura y se realizará la entrega simbólica de indumentaria deportiva a los planteles que formarán parte de esta nueva edición.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes barriales y delegaciones de los equipos participantes. Se disputarán dos partidos inaugurales, que marcarán el inicio formal del certamen. El primer partido será Villa Primavera vs. Norte Grande y el segundo partido lo jugarán Barrio Lavalle vs. Autódromo.

El torneo reunirá a 34 equipos masculinos y femeninos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario social y comunitario de la provincia.

Desde el Gobierno de la Provincia, junto al Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Deportes, se continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión, el trabajo en equipo y los valores del deporte en cada rincón de Salta.