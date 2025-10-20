Manuel Adorni se mostró confiado de cara a las elecciones del domingo: "Estamos haciendo las cosas correctas"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se mostró sumamente confiado a una semana de las elecciones legislativas nacionales, proyectando un triunfo contundente del oficialismo. "Estamos con muchas expectativas. Queremos que pase ya. Nosotros siempre estamos para ganar, vamos a ser los amplios ganadores del domingo", declaró en diálogo con ¿La Ves? (TN).

Adorni minimizó la relevancia de los resultados para la estabilidad financiera, al afirmar tajantemente: "El riesgo electoral va a desaparecer el lunes".

En su discurso, el portavoz polarizó la elección, instando a los votantes a elegir entre dos modelos de país. Sostuvo que quienes vean al Gobierno "en la mitad del río" y busquen "una Argentina mejor", votarán por el oficialismo. Por el contrario, quienes deseen una "Argentina del pobrismo más absoluto" o las "cosas incorrectas que te van a dejar en una hiperinflación, aislados del mundo y con un mar de pobres", elegirán al kirchnerismo.

El funcionario defendió la gestión actual, a pesar de los desafíos: "Nosotros no negamos la realidad. Estamos trabajando en consecuencia para solucionarlo. Atacamos la inflación, bajamos 20 puntos la pobreza. ¿Alcanza? No, no alcanza".

Adorni también abordó la reciente y controversial frase del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había manifestado que "Argentina se está muriendo".

El portavoz minimizó el alcance de la declaración, sugiriendo que estaba dirigida al público interno de Trump: "Es muy fuerte si lo sacás de contexto, pero le está hablando a su gente". Como prueba del verdadero apoyo de Estados Unidos, Adorni citó el reciente acuerdo de swap cambiario: "¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de US$40.000 millones?", concluyó.