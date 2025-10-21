Robos y vandalismo en el cementerio de Embarcación: "Destruyen sin saber el valor sentimental"

Los hechos de vandalismo y robo en Iglesias, escuelas e incluso cementerios, son en el interior hechos que pasan más a menudo de lo que se dan a conocer publicamente y cuando el vecino decide contar es porque están cansados y con una gran impotencia.

Una vecina de Embarcación decidió dar a conocer el último de los hechos sucedidos en el cementerio municipal, donde dañaron y se robaron objetos de valor económico como así también sentimental de la Capilla.

Dolida la mujer dijo que: "Se robaron pegamento para cerámico , cerámicos sueltos, todo los elementos de limpieza ( balde, escoba, haragán) el florero de bronce con el portaretrato , manteles y carpetitas personalizada que había en la capillita".

Totalmente preocupada, la mujer expresó: "La verdad que es increíble que no se pueda tener ni hacer nada porque todo lo rompen destruyen daña sin saber lo que les cuesta y el valor sentimental que tiene para cada familia que tiene su ser querido allí . Es tierra de nadie el cementerio, es una tristeza".





