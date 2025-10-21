"Enchufe", el enfermero demorado con bolsitas de fernet sería personal penitenciario

El insólito episodio registrado el pasado fin de semana en el estadio Martearena, donde un enfermero fue sorprendido intentando ingresar bebidas alcohólicas ocultas en una ambulancia, sumó novedades pues trascendió que el hombre demorado sería también personal del Servicio Penitenciario de Salta.

El sitio De Frente Salta indicó que la persona demorada, de apellido Gutiérrez, es conocida en su entorno como “Enchufe”. Según se pudo averiguar, Gutiérrez no solo prestaba servicios en el operativo deportivo, sino que cumpliría funciones como personal del Servicio Penitenciario de Salta. Además, trabajaba en el evento como refuerzo externo para la empresa VIVTEN Traslados y Enfermería, contratada para la cobertura médica del partido.

Ante la repercusión del hecho, la firma de ambulancias VIVTEN emitió un comunicado oficial deslindando responsabilidades. En el texto, la empresa aclaró que Gutiérrez “no pertenece al plantel estable de la empresa” y que su accionar fue “totalmente desconocido por la firma y el resto del personal del servicio”. La empresa repudió, además, toda conducta inapropiada o contraria a la ética profesional.

La investigación contravencional del caso sigue su curso, con intervención de la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías N.º 7, que deberán determinar las responsabilidades del personal demorado, en un hecho que vincula la seguridad deportiva con la disciplina institucional.

Cabe recordar que el procedimiento, llevado a cabo por la División Eventos Deportivos de la Policía de Salta, detectó un total de 168 envoltorios con bebidas alcohólicas listos para ser ingresados al estadio, en un partido de Juventud Antoniana. De esa cifra, el enfermero fue sorprendido con una mochila que contenía 96 bolsitas de alcohol ocultas en la ambulancia, mientras que otras dos mujeres intentaban ingresar 72 envoltorios entre sus prendas.