Elecciones: A qué hora se conocerán los resultados y qué hay que saber antes de votar

Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos acudirán a las urnas en todo el país para elegir senadores y diputados nacionales, en una jornada electoral clave que marcará la composición del Congreso.

Juan Pablo Acosta, secretario Electoral de Salta, señaló a InformateSalta que los resultados preliminares del escrutinio provisorio no podrán ser difundidos antes de las 21 horas, tal como establece la ley.

Cómo votar correctamente

En Salta, los votantes elegirán senadores y diputados nacionales. Las boletas deben marcarse con lapicera negra, aunque se permite usar una lapicera personal si se desea.

En caso de error, el votante puede solicitar una boleta nueva antes de depositarla en la urna. Para emitir un voto en blanco, basta con no marcar ninguna opción en la categoría correspondiente.

Seguridad y transparencia en el escrutinio

Tras el cierre de las mesas, las urnas serán fajadas, firmadas y trasladadas al comando electoral, y luego a la Justicia Federal, donde se llevará a cabo el escrutinio definitivo.

Acosta destacó que estas medidas buscan garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral, además de minimizar dudas frente a la novedad del sistema de votación.

Centros de votación y capacitación

En la provincia funcionarán 505 escuelas habilitadas como centros de votación. En cada establecimiento habrá al menos un delegado judicial y material informativo sobre cómo votar correctamente.