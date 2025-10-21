Buscan agravar las sanciones a empresas que incumplan normas en los servicios de contenedores

El Concejo Deliberante debatirá este miércoles un Proyecto de Ordenanza que modifica tres normas vigentes —las ordenanzas Nº 14.136, Nº 14.397 y Nº 15.415— con el objetivo de actualizar la regulación del servicio de contenedores en la ciudad de Salta.

La iniciativa busca optimizar el sistema de recolección y transporte de residuos, así como fortalecer los mecanismos de control y sanción ante daños ambientales.

En diálogo con CNN Salta, el concejal Gonzalo Nieva, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, explicó el sentido de las modificaciones:

“La gran discusión es el daño ambiental. Para aquellas empresas que tienen una actividad profesional"

"Lo que se busca es agravar en materia sancionatoria los casos de incumplimiento de las normas ambientales, sobre todo en lo que respecta a los rellenos sanitarios”.



Nieva advirtió que la situación actual genera preocupación por el impacto ambiental que provocan los manejos irregulares de residuos: “La verdad es que es una situación muy preocupante. Está el orden público ambiental en juego frente al derecho privado”.

El concejal remarcó que la ordenanza busca reforzar los controles y desalentar las malas prácticas: “Somos conscientes del gran daño ambiental que se está ocasionando a través de los rellenos sanitarios. Para las empresas que tienen una actividad profesional, lo que busca esta ordenanza es agravar las sanciones si no cumplen con las normas”.



Nieva también se refirió a las dificultades que algunos sectores privados enfrentan para ingresar al vertedero municipal: “Hay que ajustar algunas cuestiones para ingresar al vertedero. Hay gente desde el sector privado a la que le resultaba difícil hacerlo, entonces también queremos promover el uso adecuado del vertedero y evitar que les resulte más fácil tirar los residuos en cualquier lado”.